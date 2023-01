Giá USD tự do tiếp tục lao dốc

Hôm nay (10/1), giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh. Chiều nay, giá USD tự do được giao dịch phổ biến quanh mức 23.400-23.520 đồng/USD (mua vào - bán ra).

So với hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giảm tới 100 đồng ở chiều mua vào và giảm 130 đồng ở chiều bán ra. Còn so với mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) đạt được vào ngày 1/11/2022, giá USD trên thị trường tự do hôm nay đã giảm 1.980 đồng ở chiều bán ra.