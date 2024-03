Giá USD tự do tăng mạnh, cán mốc lịch sử 25.700 đồng

Cùng thời điểm, VietinBank giao dịch USD ở mức giá 24.410 đồng/USD (mua vào) và 24.830 đồng/USD (bán ra), giảm 30 đồng ở chiều mua và giảm 50 đồng ở chiều bán so với sáng 8/3.

Tương tự, Techcombank giảm 36 đồng ở chiều mua vào và giảm 38 đồng ở chiều bán so với sáng 8/3 khi mua vào USD với giá 24.480 đồng/USD, bán ra ở mức 24.824 đồng/USD.

Còn Sacombank trưa nay niêm yết giá USD ở mức 24.440-24.905 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng ở chiều mua và giảm 45 đồng ở chiều bán so với sáng 8/3.

Khoảng cách giá USD giữa thị trường tự do và ngân hàng khá lớn. Giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn 1.000 đồng còn giá USD bán ra cũng ít hơn khoảng 800-900 đồng so với thị trường tự do.

Giới phân tích cho rằng, tình trạng găm giữ ngoại tệ đã khiến giá USD trên thị trường tự do chênh lệch lớn với ngân hàng.