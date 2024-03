Giá USD tự do 'mất nhiệt', tiếp tục lao dốc

Giá USD tự do hôm nay được các điểm thu mua ngoại tệ mua vào quanh mức 25.320 đồng/USD, bán ra ở mức 25.550 đồng/USD. So với hôm qua, giá USD tự do hôm nay hạ tới 160 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do hôm qua cũng giảm 20 đồng ở chiều mua vào và hạ 100 đồng ở chiều bán ra.

Tính từ hôm qua đến hôm nay, giá USD tự do đã giảm 180 đồng ở chiều mua vào và hạ 150 đồng ở chiều bán ra.

Từ tuần trước đến ngày 11/3, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh và liên tục lập đỉnh cao lịch sử.

Tới ngày 11/3, tỷ giá USD/VND trên thị trường này đã lập kỷ lục cao mới: 25.500-25.700 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá bán ra USD trên thị trường tự do ngày 11/3 tăng tới 1.000 đồng so với cuối năm 2022.

Giá USD tự do trước phiên 12/3 tăng nhanh trong khi giá USD tại ngân hàng được duy trì ổn định. Điều này khiến chênh lệch giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng rất lớn. Có thời điểm, mức chênh lệch này tới hơn 1.000 đồng.