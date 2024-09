Giá USD tự do lao dốc, mua vào về dưới 25.000 đồng

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay giảm mạnh theo đà suy yếu của đồng bạc xanh trên thị trường thế giới. Giá USD tự do đã giảm xuống dưới ngưỡng 25.000 đồng/USD ở chiều mua. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 24.990-25.080 đồng/USD (mua - bán), giảm tới 150 đồng ở chiều mua vào và 160 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước đó. Còn so với mức đỉnh 25.950-26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra) được thiết lập vào ngày 27/6, giá USD tự do đến nay đã "bốc hơi" 960 đồng ở chiều mua và hạ 950 đồng ở chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra trên thị trường tự do đã được rút ngắn, còn 90 đồng. Trên thị trường chính thức, Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD ở mức 24.172 đồng, giảm 15 đồng so với phiên trước. Áp dụng biên độ 5%, tỷ giá USD/VND mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay trong phạm vi 22.963-25.381 đồng/USD. Giá USD tự do giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì tỷ giá mua USD tham khảo ở mức 23.400 đồng/USD, còn giảm tỷ giá bán USD thêm 16 đồng so với hôm qua, xuống mức 25.330 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều. Tại một số nhà băng có xu hướng hồi phục sau khi giảm mạnh vào hôm qua, song ở một số ngân hàng vẫn tiếp xu hướng giảm. Khảo sát lúc 11h20' ngày 13/9, Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.360 đồng/USD, bán ra ở mức 24.730 đồng/USD, tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ giao dịch hôm qua (12/9). Tương tự, BIDV tăng giá USD thêm 10 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng 12/9, giao dịch ở mức giá 24.400-24.740 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, một số ngân hàng khác lại giảm nhẹ giá đồng bạc xanh. VietinBank lúc 11h15' niêm yết giá USD ở mức 24.383-24.723 đồng/USD, giảm 37 đồng ở cả chiều mua và bán so với mốc mở cửa hôm qua. Techcombank sáng nay mua vào USD tiền mặt với giá 24.353 đồng/USD, bán ra ở mức 24.749 đồng/USD, giảm 35 đồng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng qua. Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.400-24.730 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở chiều mua nhưng giảm 20 đồng ở chiều bán so với mức mở cửa hôm qua. So với thị trường tự do, giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn 600 đồng còn giá USD bán ra ít hơn gần 400 đồng. Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh suy yếu trước khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định về chính sách lãi suất vào tuần tới. Đồng USD giảm khi đồng euro bật tăng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiến hành hạ lãi suất. Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) vào lúc 11h45' ngày 13/9 (giờ Việt Nam) ở mức 101,01 điểm, giảm 0,35% so với phiên liền trước.