Giá USD tự do giảm mạnh, về sát 24.000 đồng

Sau khi leo lên mức kỷ lục, gần 24.700 đồng, mấy phiên gần đây, giá USD tự do bắt đầu lao dốc. Giá USD trên thị trường tự do vào hôm nay (1/8) tiếp tục giảm mạnh, về sát mốc 24.000 đồng/USD. Hiện mỗi USD trên thị trường 'chợ đen' được giao dịch quanh mức 24.170 (mua vào) và 24.270 đồng (bán ra), giảm tới 180 đồng ở chiều mua vào và giảm 140 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Chênh lệch mua vào - bán ra của đồng USD trên thị trường tự do đã được thu hẹp, hiện còn 100 đồng/USD.

Trên thị trường chính thức, giá USD cũng đi xuống. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày hôm nay (1/8) ở mức: 23.161 đồng/USD, giảm 15 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.