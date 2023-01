Giá USD thế giới rớt xuống mức thấp từ đầu năm

Điều này hỗ trợ đồng Euro tiếp tục phục hồi. Hiện 1 Euro đổi 1,09113 USD. Đồng USD cũng giảm so với Yên Nhật. 1 USD đổi được 129,615 Yên Nhật.

Các ngân hàng thương mại vẫn trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023. Tỷ giá USD/VND trong nước chốt trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dao động quanh mức 23.610-23.620 đồng/USD (mua vào - bán ra), ngang bằng với mức đầu tháng 9/2022.

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay giảm cùng chiều với đồng bạc xanh quốc tế. USD tự do đang được giao dịch quanh mức giá 23.480-23.550 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 50 đồng ở chiều mua vào và 60 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Còn so với mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) được thiết lập vào ngày 1/11/2022, giá USD trên thị trường tự do đã giảm 1.950 đồng ở chiều bán ra.