Giá USD ngân hàng tăng lên sát 25.000 đồng

Trong 10 ngày qua, mỗi USD ngân hàng đã tăng gần 300 đồng, lên mức cao nhất từ đầu năm. Còn so với đầu năm, mỗi USD tại ngân hàng đang cao hơn khoảng 440 đồng.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 24.525 đồng/USD, bán ra ở mức 24.866 đồng/USD. So với sáng 23/2, giá USD tại Techcombank trưa nay tăng 77 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 75 đồng/USD chiều bán ra.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.455 đồng/USD (mua vào) và 24.875 đồng/USD (bán ra), tăng 72 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng 23/2.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.480-24.850 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 75 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng 23/2.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 25.200-25.300 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Dù có xu hướng chững lại nhưng giá USD tại thị trường tự do vẫn cao hơn khá nhiều tại các ngân hàng thương mại. Giá USD mua vào trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng hơn 700 đồng/USD, còn giá USD bán ra ở thị trường tự do cao hơn tại ngân hàng khoảng 400 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD những ngày gần đây khá ổn định khi nhiều nhà đầu tư ngừng mua vào do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn hơn dự kiến ​​trước đó.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - từ cuối tuần trước đi ngang quanh vùng 104 điểm.

Vào lúc 12h13' hôm nay (ngày 26/2, giờ Việt Nam), chỉ số DXY ở mức 103,97 điểm, tăng 0,03% so với phiên liền trước.