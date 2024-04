Giá USD ngân hàng lập kỷ lục mới, vượt mốc 25.000 đồng

Giá USD trên thị trường tự do cũng đi lên nhưng với biên độ ít hơn so với giá USD tại các ngân hàng.

Giá USD tự do hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 25.420-25.520 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá USD tự do hôm nay tăng 40 đồng ở cả 2 chiều.

Giá mua vào USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại xấp xỉ 700 đồng. Còn giá bán USD trên thị trường tự do đắt hơn so với ngân hàng khoảng 400-500 đồng.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 2/4 ở mức 24.005 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước.