Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Còn Techcombank trưa nay mua vào USD với giá 24.636 đồng/USD, bán ra ở mức 24.977 đồng/USD, tăng 33 đồng ở chiều mua và tăng 28 đồng ở chiều bán so với sáng 27/3.

VietinBank trưa nay nâng giá USD lên 42 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua, mua vào ở mức 24.567 đồng/USD và bán ra ở mức 24.987 đồng/USD.

Trong khi đó, Vietcombank mua - bán USD vào trưa nay ở mức 24.600-24.970 đồng/USD, tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua. Đây là mức giá USD niêm yết cao nhất tại Vietcombank từ trước đến nay.

Ở chiều ngược lại, giá USD trên thị trường tự do lại giảm nhanh.

Giá USD tự do sáng nay được giao dịch phổ biến quanh mức 25.415-25.495 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá USD tự do hôm nay giảm 35 đồng chiều mua và hạ 85 đồng chiều bán.

Tuy hạ nhiệt nhưng giá mua USD trên thị trường tự do vẫn cao hơn tại các ngân hàng thương mại xấp xỉ 800 đồng. Còn giá bán USD trên thị trường tự do cao hơn tại ngân hàng khoảng 500 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay ít biến động. Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 11h55' ngày 28/3 (giờ Việt Nam) ở mức 104,34 điểm, giảm 0,01% so với phiên liền trước.