Giá USD ngân hàng giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với thị trường tự do

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.400-24.750 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 100 đồng ở chiều mua và rẻ hơn 110 đồng ở chiều bán so với sáng 11/9.

Tương tự, Techcombank hạ giá mua vào USD tiền mặt xuống mức 24.350 đồng/USD, bán ra ở mức 24.744 đồng/USD, giảm 98 đồng ở chiều mua và hạ 110 đồng ở chiều bán so với đầu giờ sáng qua.

ACB đưa giá mua vào USD tiền mặt xuống mức 24.340 đồng/USD, bán ra ở mức 24.700 đồng/USD, giảm 130 đồng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD vẫn neo ở mức cao.

Giá USD được các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hiện giao dịch ở mức phổ biến 25.140-25.240 đồng/USD (mua - bán).

Khoảng cách giữa giá USD tại thị trường tự do và ngân hàng ngày càng lớn. So với kênh ngân hàng, giá USD mua vào tại thị trường tự do cao hơn gần 800 đồng, giá USD bán ra đắt hơn khoảng 500 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD có xu hướng tăng trở lại sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8 đã tăng 0,2%, tương ứng với mức tăng của tháng 7. Điều này góp phần làm giảm đáng kể khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 11h52' ngày 12/9 (giờ Việt Nam) đã lên mức 101,77 điểm, tăng 0,08% so với phiên liền trước.