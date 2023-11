Giá USD ngân hàng giảm mạnh

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.100-24.460 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 272 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 264 đồng/USD ở chiều bán ra so với sáng 3/11.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 24.208 đồng/USD, bán ra ở mức 24.550 đồng/USD. So với sáng 3/11, giá USD tại Techcombank vào chiều nay giảm 196 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 195 đồng/USD ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.070 đồng/USD (mua vào) và 24.490 đồng/USD (bán ra), giảm 253 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng 3/11.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 24.530-24.620 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Có thể thấy, giá USD tại thị trường tự do hiện cao hơn tại các ngân hàng thương mại. Giá USD mua vào trên thị trường tự do cao hơn tại các ngân hàng thương mại từ 300-400 đồng/USD, còn giá USD bán ra ở thị trường tự do hiện cao hơn tại các ngân hàng thương mại hơn 100 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD đi xuống. Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 16h03' hôm nay (6/11, giờ Việt Nam) xuống mức 104,93 điểm, giảm 0,1% so với phiên liền trước.

Chỉ số DXY đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9. Chỉ số DXY giảm mạnh sau thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tạm ngừng tăng lãi suất và báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.