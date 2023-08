Giá USD ngân hàng bật tăng cao, USD tự do giảm mạnh

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.795-24.175 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 138 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 135 đồng/USD ở chiều ra so với sáng qua.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 23.824 đồng/USD, bán ra ở mức 24.185 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank vào sáng nay tăng 140 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 150 đồng/USD ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 23.753 đồng/USD (mua vào) và 24.173 đồng/USD (bán ra), cùng tăng 138 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Cụ thể, lúc 11h52' ngày 23/8, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.790-24.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 165 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua.

Trái với giá USD ngân hàng, tại thị trường tự do, giá USD hôm nay quay đầu giảm sâu sau vài phiên tăng mạnh. Giá USD tự do vào hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 23.860-24.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 180 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 80 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Như vậy, sau khi vượt lên giá USD ở các ngân hàng thương mại vào cuối tuần trước, giá bán USD tại thị trường tự do hôm nay lại thấp hơn. Giá bán USD trên thị trường tự do hiện thấp hơn giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tới hơn 100 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay giảm nhẹ trước thềm hội nghị chuyên đề của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào cuối tuần này tại Jackson Hole, Wyoming, Mỹ.

Vào lúc 12h18' hôm nay (23/8, giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - ở mức 103,46 điểm, giảm 0,1% so với phiên liền trước.