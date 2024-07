Giá USD ngân hàng bất ngờ giảm mạnh

Trái ngược với diễn biến trên kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do hồi phục sau hai phiên giảm mạnh.

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 25.118-25.463 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 72 đồng ở chiều mua và giảm 5 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank mua vào USD tiền mặt với giá 25.077 đồng/USD, bán ra ở mức 25.463 đồng/USD, giảm 76 đồng ở chiều mua và giảm 5 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hôm nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.535-25.615 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước đó, giá USD tự do tăng 25 đồng ở chiều mua vào và tăng 15 đồng ở chiều bán ra.

So với kênh ngân hàng, giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn trên 400 đồng còn giá USD bán ra đắt hơn khoảng 150 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay có xu hướng hồi phục sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào hôm qua. Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) đã xuống mốc 103 điểm.

Vào lúc 16h21' ngày 18/7 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index ở mức 103,82 điểm, tăng 0,08% so với phiên liền trước.