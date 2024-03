Giá USD đồng loạt giảm

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.435-24.900 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với trưa 11/3.

Trên thị trường tự do, sau khi tăng mạnh và lập đỉnh 25.700 đồng/USD (bán ra) vào hôm qua, giá USD tại thị trường này đã quay đầu lao dốc.

Giá USD tự do hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 25.480-25.600 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 100 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Tuy hạ nhiệt nhưng giá USD tại thị trường tự do vẫn cao hơn khá nhiều tại các ngân hàng thương mại. Giá USD mua vào trên thị trường tự do đang cao hơn 1.000 đồng/USD còn giá USD bán ra đắt hơn khoảng 700-800 đồng so với giá tại ngân hàng.