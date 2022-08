Giá USD 'chợ đen', ngân hàng ồ ạt tăng

Sau chuỗi ngày lao dốc, về mức dưới 24.000 đồng/USD, giá USD trên thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh từ hôm qua, chiếm lại mốc 24.000 đồng/USD. Theo đó, một số đầu mối giao dịch USD ở chiều mua vào với mức giá 24.020 đồng, tăng 50 đồng so với phiên trước đó. Ở chiều bán ra, USD trên thị trường tự do có giá 24.120 đồng, tăng tới 120 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Đến hôm nay (23/8), giá USD 'chợ đen' tiếp tục tăng lên. Tỷ giá USD trên thị trường 'chợ đen' vào sáng nay (23/8) được giao dịch quanh mức 24.070-24.140 đồng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá USD 'chợ đen' vào hôm nay tăng tới 50 đồng ở chiều mua vào và tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Chênh lệch mua vào - bán ra của đồng USD trên thị trường tự do đã được thu hẹp, hiện chỉ còn 70 đồng/USD.

Trên thị trường chính thức, giá USD cũng tăng mạnh. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày hôm nay (23/8) ở mức: 23.237 đồng/USD, tăng tới 15 đồng so với hôm qua. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của tỷ giá trung tâm.