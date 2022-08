Giá USD 'chợ đen' giảm sâu, USD thế giới vút tăng

Còn tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn được giữ ở mức 22.550 đồng (mua vào) - 23.400 đồng (bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh.

Phiên cuối tuần (ngày 26/8), Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.290-23.570 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với phiên liền trước; Vietinbank giao dịch USD ở mức 23.274 đồng (mua vào) và 23.554 (bán ra), giảm 19 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó; ACB mua vào USD với giá 23.320 đồng/USD và bán ra ở mức 23.520 đồng/USD, giảm 20 đồng ở mỗi chiều mua vào - bán ra; Techcombank cũng giảm giá USD ở mức 12 đồng ở chiều mua và 16 đồng chiều bán so với trước đó, xuống mức giá 23.280 - 23.561 đồng/USD (mua vào - bán ra).