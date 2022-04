Giá thuê mặt bằng thương mại ở TP.HCM tiếp tục tăng

Giá thuê trung bình ở tầng trệt và tầng một của các trung tâm thương mại này tăng 7,5% so với quý trước và 2,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 145,1 USD/m2/tháng. Mức giá này cao gấp 4 lần giá thuê ngoài trung tâm, khoảng 35,5 USD /m2/tháng. "Thị trường có sự phục hồi không đồng đều giữa các khu vực, khi diện tích trống tại khu trung tâm rất thấp, trong khi đó, diện tích trống ở ngoài trung tâm là 13,7%", bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn tại CBRE Việt Nam chia sẻ. Bà cũng nói thêm số yêu cầu hỏi thuê giảm đáng kể so với giai đoạn trước dịch, trong đó giảm mạnh ở ngành hàng dịch vụ ăn uống (F&B), thời trang và phụ kiện. Dự kiến trong 2 năm tới sẽ có thêm khoảng 235.000 m2 nguồn cung, tuy nhiên việc xây dựng dự án mới ở khu trung tâm còn tiếp tục trì hoãn. Trong báo cáo quý I, Cushman & Wakefield cũng ghi nhận nguồn cung bất động sản bán lẻ ở TP.HCM trong 2 năm tới sẽ được bổ sung bởi các dự án lớn như Vincom Megamall Grand Park, Satra Centre Mall và Socar Mall. "Trước đây, các chủ đầu tư thường có xu hướng xây dựng trung tâm thương mại ở khu vực lõi trung tâm thành phố, tuy nhiên các dự án đang dần mở rộng ra khu vực lân cận. Đặc biệt, những dự án đang và sắp triển khai chủ yếu tập trung xung quanh đường vành đai 2", bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield nhận xét. Nhìn về triển vọng thị trường bán lẻ thời gian tới, bà Thiên Thanh cho rằng sức mua ngắn hạn đang bị hạn chế bởi những khó khăn từ kinh tế vĩ mô, nhưng sẽ "ấm" dần lên và hồi phục vào những tháng cuối năm.

(Nguồn: Zing News )