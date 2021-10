Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”

Anh Nguyễn Hồng Phúc, một lao động tự do ngụ tại huyện Bình Chánh cho biết, so với thời điểm giãn cách xã hội thì giá cả đã ổn định hơn. Ở chợ nhiều loại rau, như cải bẹ xanh, cải ngọt khoảng từ 20.000 -25.000 đồng một kg. Giảm gần một nửa so với trước đây. Các siêu thị khách cũng giảm rất nhiều, các loại rau củ khác cũng chỉ từ 30.000 đồng một ký, rất ổn so với thu nhập của người dân.

Đến thời điểm này, toàn bộ 106 siêu thị trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại, đã có 71 chợ truyền thống được phép mở cửa. Tuy nhiên, lượng người đến chợ truyền thống để mua sắm trực tiếp chưa đông. Các hệ thống siêu thị như: Saigon Co.op, Satra, Lotte, Bách Hoá Xanh đã bắt đầu đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách.