Giá thịt lợn tại Việt Nam cao nhất thế giới

Theo ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mức chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá lợn hơi vẫn quá cao. Nguyên nhân do khâu trung gian, phân phối có bất cập khiến giá lợn hơi xuất chuồng và giá thịt lợn bán lẻ vẫn ở mức cao.

Còn theo các tiểu thương, việc lưu thông, vận chuyển các mặt hàng thực phẩm, thịt lợn, gia cầm... khó khăn, chi phí phát sinh tăng cao. Lợn từ các địa phương về Hà Nội vẫn phải “gánh” các loại phí trong vận chuyển cao, điển hình như chi phí xét nghiệm của lái xe, giá xăng dầu cao.

Ngoài yếu tố khách quan là dịch COVID-19, nhiều ý kiến cho rằng, giá lợn hơi giảm một phần do thịt lợn giá rẻ nhập khẩu từ nước ngoài tràn lan trên thị trường, ép giá thịt lợn trong nước giảm mạnh.

Thế nhưng cũng chính việc giá thịt lợn bán ra quá cao lại đang có xu hướng khiến thịt lợn trong nước chịu nép vế trước hàng nhập khẩu.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, trong 8 tháng, nhập khẩu thịt lợn đạt hơn 256,8 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 507,8 triệu USD, tăng 62,2% về lượng và tăng 83,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Lượng nhập khẩu thịt lợn đông lạnh tiếp tục tăng nhanh, do các nước xuất khẩu lớn như EU, Brazil... dư thừa về sản lượng, có giá rẻ hơn so với giá thành sản xuất của Việt Nam.

(Theo Đất Việt)