Giá thép trong nước lại lao dốc

Theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam, tháng 10 năm nay, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,87 triệu, tăng 19,36% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng thép các loại đạt 2,67 triệu tấn, tăng lần lượt 20,55% so với tháng trước và 36,4% so với cùng kỳ.

2021 có thể được coi là một năm đáng nhớ với mức tăng kỷ lục của giá thép. Hệ quả của đà tăng giá thép cũng như các vật liệu xây dựng khác đã đẩy giá công trình xây dựng lên mặt bằng mới.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu - ngành xây dựng hiện có trên hơn 2.000 nhà thầu. "Các nhà thầu phải đối mặt với bão giá, giá thép có lúc tăng 40%. Nhiều loại nguyên vật liệu khác còn vừa tăng giá vừa khan hiếm", ông Hiệp nói.