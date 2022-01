Gia thế khủng của mỹ nam Jung Hae In 'Snowdrop'

Mới đây, Jung Hae In đang được chú ý khi tham gia phim Snowdrop (Hoa tuyết điểm), đóng cặp cùng Jisoo nhóm BlackPink. Mặc dù bộ phim liên tiếp vướng phải những tranh cãi vì xuyên tạc lịch sử nhưng diễn xuất ăn ý của Jung Hae In và thành viên nhóm BlackPink vẫn khiến người xem phải bấn loạn vì độ đẹp đôi.

Ngoài việc sở hữu 1 chiếc nhan sắc điển trai, diễn xuất tài năng thì Jung Hae In còn xuất thân từ một gia đình giàu có, thuộc vào hàng “danh gia vọng tộc” khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Được biết, cha mẹ của Jung Hae In đang điều hành một bệnh viện rất nổi tiếng, cha anh là giáo sư nhãn khoa tại một trường Đại học Y của Hàn Quốc.



Theo các báo cáo, giá trị tài sản ròng của Jung Hae In tính đến 2021 là từ 1 đến 5 triệu USD và con số này vẫn đang tăng lên đáng kể cho đến thời điểm hiện tại.



Mặc dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng nam chính Snowdrop luôn được biết đến là 1 người khiêm tốn và quý trọng tiền bạc.

Jung Hae In trong trích đoạn phim 'Snowdrop':

Anh Thư

Ảnh: IGNV