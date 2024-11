Gia thế 'khủng' của cô gái được tặng số tiền chất cao như ngọn núi tại lễ tốt nghiệp

Nữ diễn viên Orm Kornnaphat đã gây "bão" mạng xã hội với lễ tốt nghiệp hoành tráng và sự thể hiện tình cảm bất ngờ từ người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên trẻ tài năng Orm Kornnaphat (người Thái Lan) đã khiến cộng đồng mạng châu Á "bùng nổ" với lễ tốt nghiệp kết hợp gặp gỡ người hâm mộ hoành tráng và đầy bất ngờ. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc, Orm còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi nhận được một lượng tiền "khủng" từ khán giả. Những hình ảnh Orm Kornnaphat đứng giữa "biển tiền" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Số tiền được khán giả tặng cho nữ diễn viên được xếp thành những bó hoa lớn, bao quanh cô như một bức tường. Mặc dù chưa có con số chính xác về tổng giá trị của món quà này, nhưng chắc chắn đây là một số tiền khổng lồ. Orm Kornnaphat "chìm" trong biển tiền tại lễ tốt nghiệp hoành tráng. Orm Kornnaphat tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế trường Đại học Srinakharinwirot. Cô cũng là sinh viên xuất sắc, được đại diện lên đọc tuyên thệ trước toàn trường. Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành, chuẩn bị học lên bậc học Thạc sĩ. Theo Saostar, văn hóa tặng tiền cho nghệ sĩ là một hiện tượng khá phổ biến tại Thái Lan, đặc biệt là trong các buổi biểu diễn, sự kiện của các ngôi sao ca nhạc, diễn viên. Việc khán giả thể hiện sự yêu mến, ngưỡng mộ đối với thần tượng bằng cách tặng tiền mặt, quà có giá trị bằng tiền mặt đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của người Thái. Tặng tiền là một cách để khán giả thể hiện sự tôn kính, biết ơn đối với những đóng góp của nghệ sĩ cho nền giải trí. Người Thái quan niệm rằng, việc tặng tiền cho nghệ sĩ sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả người tặng và người nhận. Orm Kornnaphatn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nổi bật. Orm Kornnaphat sinh năm 2002, là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng Thái Lan với nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nổi bật. Cô được công chúng biết đến thông qua nhiều bộ phim như Matalada (2023), The Secret of Us (2024). Xinh đẹp, tài năng, học giỏi, Orm Kornnaphat còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với gia thế đúng chuẩn rich kid. Cô nàng là con gái lớn của nữ diễn viên kỳ cựu Koy Narumon và một doanh nhân thành đạt. Dù là người kế thừa thế hệ thứ 3 trong gia tộc nhưng Orm cũng có sự nghiệp riêng khi tự mở công ty kinh doanh thời trang bên cạnh việc đóng phim. Mỹ nhân sinh năm 2002 cũng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu cũng như thể hiện được yếu tố high fashion trên bìa tạp chí. Với vẻ đẹp trong sáng, tài năng diễn xuất và thành tích học tập đáng nể, Orm Kornnaphat nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu thích nhất tại Thái Lan. Lễ tốt nghiệp của Orm Kornnaphat không chỉ là một sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cô mà còn là một minh chứng rõ nét cho tình cảm mà khán giả dành cho nữ diễn viên.