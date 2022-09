Gia thế của Nathan Lee: Ông cố được Bác Hồ tặng thưởng Huân chương

Ông cũng là người bảo trợ cho Nhà xuất bản Hàn Thuyên, một nhà xuất bản có tư tưởng cách mạng, bài thực dân thời kỳ tiền khởi nghĩa và ông cũng là người đã hiến toàn bộ một nhà in do cụ làm chủ cho cách mạng. Nhà in này sau đó đã được đưa lên chiến khu và trở thành nhà in đầu tiên của báo Quân đội Nhân dân.

Tất cả con, kể cả con dâu, con rể của ông bà đều tham gia kháng chiến và nhiều người đã trở thành những cán bộ quân đội và trí thức ưu tú, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chống Pháp cũng như chống Mỹ sau này”.