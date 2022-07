Giá sách giáo khoa tăng bằng lần, Nhà xuất bản Giáo dục lãi 'không tưởng'

Năm 2021, Nhà xuất bản Giáo dục đã phát hành 164,6 triệu quyển sách giáo khoa (Ảnh: Mỹ Hà).

Về khả năng sinh lời, nhà xuất bản có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) 39,9% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) 17,9%. Lãnh đạo nhà xuất bản đánh giá "hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hiệu quả".

Ngoài ra, 7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực tương tự do Nhà xuất bản Giáo dục nắm quyền chi phối cũng đều báo lãi, tổng cộng đạt 46 tỷ đồng.

Dẫu vậy, Nhà xuất bản Giáo dục vẫn "kêu" khó khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài, ảnh hưởng đến việc triển khai công tác giới thiệu sách, tập huấn giáo viên theo đúng kế hoạch, tiến độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc in sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6 bị động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mẫu chậm so với kế hoạch nên phải vất vả in gấp; tình hình cạnh tranh trong xuất bản sách giáo khoa ngày càng gia tăng, những thông tin báo chí, dư luận xã hội bất lợi về bản quyền sách giáo khoa…