Giá rửa xe cận 30 Tết đắt gấp đôi

Giá rửa xe luôn tăng những ngày giáp Tết do nhu cầu rửa xe tăng cao hơn so với ngày thường nhưng năm nay, không quá đột biến so với mọi năm.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại một số khu vực nội ngoại thành Hà Nội, tình trạng đông đúc, quá tải ở các cửa hàng rửa ô tô, xe máy những ngày cận Tết chỉ xuất hiện ở một vài địa điểm. Các cửa hàng rửa xe ô tô gần Tết không phải chỗ nào cũng đông khách. Chủ một cửa hàng rửa xe trên phố Nghĩa Tân cho biết đây là khu vực tập trung khá nhiều cửa hàng rửa ô tô, xe máy, tuy nhiên lượng xe đến rửa không đông như các năm trước, có chăng chỉ nhiều hơn ngày bình thường một chút. "Giá rửa xe có tăng gấp đôi và chỉ duy trì trong 3 ngày từ chiều 27 cho đến sáng 30 tháng Chạp âm lịch, dao động từ 100 - 120 nghìn đồng tùy vào xe 5 chỗ hay 7 chỗ. Mọi thứ đều được nói rõ trước với chủ xe, mức giá này không phải quá chém chặt nên đa phần khách không phản đối", vị chủ cửa hàng này chia sẻ. Còn với anh Văn Tuấn, một khách hàng đang chờ đến lượt xe của mình được rửa vui vẻ nói: "Sáng nay, tôi qua Hoàng Cầu rửa xe, thấy lượng xe đến rửa khá đông, do có việc tại phố Trần Quốc Hoàn nên tôi tranh thủ đi công chuyện rồi quay lại rửa xe sau. Tình cờ thấy mấy chỗ rửa xe ở khu vực này khá vắng vẻ nên tôi quyết định rửa luôn tại đây. Hỏi giá có tăng nhưng ngày Tết mà, chỗ nào chả vậy, mức tăng gấp đôi so với ngày thường là chấp nhận được. Chứ nhiều chỗ tăng gấp 3 lần mà còn phải xếp hàng đợi chờ hàng tiếng". Giá rửa xe tăng gấp đôi, ở mức 100 - 120 nghìn đồng được xem là mức tăng chấp nhận được trong những ngày cận Tết. Lý giải cho cảnh xe đến rửa ngày giáp Tết không đông đúc như mọi năm, một chủ cửa hàng rửa xe trên phố Phạm Văn Bạch cho biết: "Trước thời điểm cận Tết, đã có một đợt mưa nhỏ, nhiều người cũng đã tranh thủ rửa xe ngay sau đó. Từ đó đến nay, trời chỉ lạnh khô nên xe cũng sẽ không thể bẩn ngay được. Thế nên, lượng khách mang xe đi rửa dịp cận Tết chủ yếu là xe vừa đi xa về hoặc trót lỡ quên chưa rửa trước đó." Tại các quận ven đô, lượng xe ô tô có nhu cầu làm sạch cũng không tăng hơn là bao. Anh Hưng Thịnh, chủ một garage ô tô ở Long Biên, Hà Nội cho biết năm nay, cận Tết lượng khách đến rửa xe tại gara của anh giảm đến 50% so với năm ngoái. "Nếu như mọi năm, các ngày cận Tết như 27, 28... âm lịch, chúng tôi tiếp nhận khoảng 60 - 80 xe đến rửa mỗi ngày thì nay con số đó giảm xuống chỉ còn 30 - 40 xe", anh nói. Lượng khách giảm mạnh nên theo anh Thịnh giá rửa xe cũng không tăng cao như mọi năm. Hiện tại, mỗi xe đến rửa với giá 100-120 nghìn đồng, tùy thuộc vào xe to, nhỏ, mức độ bẩn đến đâu. Trong khi đó, năm ngoái, giá rửa xe vào ngày 27, 28, 29 Tết cũng giá rửa ô tô tại garage của anh cũng dao động từ 140-160 nghìn đồng. Tình trạng xe ô tô đến rửa đông thường tập trung ở một vài địa điểm trong trung tâm thành phố. "Kinh tế khó khăn có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhiều chủ xe thắt chặt chi tiêu, không quá quan trọng việc phải rửa xe để đón năm mới", anh Thịnh cho biết thêm. Tại một garage khác ở đường Việt Hưng, Long Biên cũng khá vắng xe đến rửa. Nhân viên tại đây cho biết, gara rất ít khách. Đa phần các xe vào chủ yếu để kiểm tra lốp, thay dầu... để chuẩn bị cho những chuyến du xuân sắp tới. Riêng lượng khách đến rửa xe thì giảm đi trông thấy so với mọi năm. Nếu như các cửa hàng rửa ô tô, xe máy nhỏ lẻ tranh thủ kiếm ăn vào mấy ngày giáp Tết thì những trung tâm chăm sóc và rửa xe chuyên nghiệp lại có xu hướng đóng cửa và cho nhân viên nghỉ Tết sớm. Các trung tâm chăm sóc và rửa xe chuyên nghiệp hầu như đều đóng cửa và nghỉ Tết sớm từ 28 âm lịch. Nhân viên của một trung tâm chăm sóc xe tại phố Trần Thái Tông chia sẻ: "Phần lớn khách đến rửa xe đều là khách quen, các khách đến đây thường không chỉ rửa xe mà còn làm các dịch vụ khác nên khá tốn thời gian. Vì vậy, họ thường gọi điện báo trước để cửa hàng sắp xếp tránh phải đợi chờ." Theo khảo sát tại một số trung tâm chăm sóc xe, giá rửa xe, hút bụi mỗi lần đều từ 150 - 200 nghìn đồng, có nơi lên tới 300 - 500 nghìn đồng vốn đã cao hơn so với mặt bằng chung nên ngay cả cận Tết thì cũng vẫn sẽ giữ nguyên giá. Tuy nhiên, không nhiều trung tâm chăm sóc và rửa xe chuyên nghiệp làm việc quá ngày 27 âm lịch. Ngô Minh - Y Nhụy Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!