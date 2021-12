Giá rau Trung Quốc tăng vọt 30,6%

Cơ quan thống kê Trung Quốc cũng cho biết giá trứng gia cầm tại nước này cũng đã tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11. Trong khi đó, giá cá nước ngọt cũng tăng 18%.

Giá thịt lợn, một mặt hàng chủ lực trong khẩu phần ăn của người dân Trung Quốc, vẫn neo ở mức cao so với cùng kỳ hàng năm dù đã giảm 32,7% so với năm ngoái. Tuy nhiên, so với tháng trước, giá thịt lợn cũng đã tăng 12,2%.