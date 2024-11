Giá nông sản hôm nay (29-11): Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh

Giá cà phê, hồ tiêu và lúa gạo đồng loạt tăng do ảnh hưởng của nhu cầu trong nước và xuất khẩu. * Giá cà phê trong nước được cập nhật sáng ngày 29-11 tiếp tục tăng mạnh, mức tăng từ 4.000 - 4.100 đồng/kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 128.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai ở mức 127.900 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước); Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông cà phê cũng được thu mua ở mức cao nhất với giá 128.200 đồng/kg (tăng 4.100 đồng/kg). Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 127.500 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 128.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 127.900 đồng/kg. Ảnh minh họa / Vietnam+ Giá cà phê trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cà phê kỳ hạn chính ICE Futures Europe, ICE Futures US và B3 Brazil được Y5Cafe cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn, được cập nhật như sau: Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, mức tăng từ 10 - 32 USD/tấn, dao động từ 2.277 - 5.613 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 5.565 USD/tấn (tăng 32 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 5.528 USD/tấn (tăng 32 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 5.454 USD/tấn (tăng 20 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 là 5.370 USD/tấn (tăng 10 USD/tấn). Ngày 29-11 sàn giao dịch cà phê Arabica New York nghỉ lễ Tạ ơn, kết thức phiên giao dịch trước đó giá cà phê trên sàn New York ở mức khá cao. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 323,05 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 320,70 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 315,70 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 310,20 cent/lb. Giá cà phê Arabica Brazil tăng, giảm hỗn hợp qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 393,25 – 403,90 USD/bao 60kg. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 399,20 USD/bao (giảm 4,70 USD/bao); kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 401,80 USD/bao (tăng 3,10 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 400,05 USD/bao (tăng 19,05 USD/bao) và giao hàng tháng 7-2025 là 393,25 USD/bao. * Tình hình giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng cao so với ngày hôm qua 28-11; có tỉnh tăng 1.500 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu hôm nay ngày 29-11, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 141.500 đồng/kg; tiếp đó là Bình Phước ở giá 142.000 đồng/kg; Gia Lai 142.500 đồng/kg; Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ở mức 143.500 đồng/kg. Trung bình giá hồ tiêu ở mức 142.600đồng/kg, tăng mạnh 1.300đồng/kg so với ngày hôm qua 28-11. Hiện nay, cả nước có hơn 115.000 ha hồ tiêu và cây gia vị, tập trung phần lớn ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên với hơn 75.300 ha; còn lại ở khu vực Nam bộ và phía Bắc. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, thị trường cơ bản ổn định so với lần cập nhật trước, riêng thị trường Brazil và Indonesia tăng nhẹ. Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.624 USD/tấn; tăng 0,42 %; giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.131 USD/tấn, tăng lên 0,33%. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.150 USD/tấn, tăng thêm 1,63%. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.400 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.500 USD/tấn. * Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Với mặt hàng lúa, gạo nguyên liệu IR 504 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 10.200 - 10.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 12.300 - 12.400 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.700 - 9.400 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg; giá cám khô giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo không nhiều biến động. Gạo thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo thơm chào giá cao dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.500 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 đồng/ kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.500 đồng/kg. Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 200 đồng/kg ở mức 7.800 – 8.000; lúa OM 380 dao động ở mốc 7.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) tăng cao 300 đồng/kg lên mốc 8.800 - 9.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 có giá 8.400 - 8.600 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 200 đồng/kg ở mốc 8.800 - 9.100 đồng/kg. VIỆT CHUNG