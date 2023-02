Gia nhập ‘nhóm quan tham’, cựu cục trưởng ở Trung Quốc chìm vào hố sâu tội lỗi

Nhờ sự giúp đỡ từ thế lực của ‘nhóm quan tham’ do Tôn đứng đầu, quan lộ của Cung Đạo An đã gặp nhiều thuận lợi. Vào tháng 10/2012, Cung được đề bạt lên làm Cục trưởng Cục 12. Tới tháng 6/2017, Cung được điều về Thượng Hải và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Học viện cảnh sát thành phố Thượng Hải; Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục công an Thượng Hải.

Từ tháng 1/2018 tới khi bị các điều tra viên của CCDI "sờ gáy" vào tháng 8/2020, Cung kiêm thêm 2 chức vụ là Phó thị trưởng và đại biểu HĐND thành phố Thượng Hải.