Giá mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC cả triệu đồng mỗi lượng

Một số thương hiệu đang mua vào vàng nhẫn với giá cao hơn hẳn vàng miếng SJC lên tới cả triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá bán ra của 2 loại vàng này đã ngang nhau. Khoảng hơn 1 tuần nay, giá vàng nhẫn trơn tăng mạnh và liên tục thiết lập đỉnh mới theo diễn biến của giá vàng thế giới. Trong khi đó, giá vàng miếng được điều chỉnh chậm hơn. Đáng chú ý, giá bán vàng nhẫn đã tăng sát giá vàng miếng SJC. Còn giá mua vào của vàng nhẫn tại một số thương hiệu hiện cao hơn tới 1-1,25 triệu đồng/lượng. Ở phiên giao dịch cuối tuần (28/9), Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,75-83,45 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn trơn trong nước. Giá vàng miếng SJC tại Doji được mua - bán quanh mức 81,5-83,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại Doji chỉ còn thấp hơn giá bán vàng miếng SJC 50 nghìn đồng/lượng. Còn giá mua vào của vàng nhẫn tại Doji cao hơn vàng miếng SJC tới 1,25 triệu đồng/lượng. Giá thu mua vàng nhẫn của một số thương hiệu hiện cao hơn vàng miếng SJC. Ảnh: Chí Hiếu Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), ở phiên cuối tuần, giá vàng nhẫn trơn PNJ được giao dịch ở mức 82,5-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi vàng miếng được mua - bán ở mức giá 81,5-83,5 triệu đồng/lượng. Có thể thấy, tại PNJ, giá bán vàng nhẫn trơn PNJ chỉ còn thấp hơn giá bán vàng miếng SJC 200 nghìn đồng/lượng, trong khi giá mua vào của vàng nhẫn PNJ cao hơn vàng miếng SJC đến 1 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), kết tuần, giá vàng nhẫn loại từ 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 81,5-83 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi vàng miếng được mua - bán ở mức giá 81,5-83,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào của vàng nhẫn SJC đã ngang bằng vàng miếng SJC, còn giá bán vàng nhẫn SJC chỉ còn thấp hơn giá bán vàng miếng SJC 500 nghìn đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long và giá vàng miếng vàng rồng Thăng Long ngang nhau, cùng được niêm yết ở mức 82,54-83,44 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn so với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long cao hơn 1,04 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn giá bán ra chỉ còn thấp hơn 60 nghìn đồng/lượng. Đà tăng của giá vàng nhẫn trơn vượt trội so với vàng miếng SJC sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp chính sách vào thị trường vàng. Kể từ ngày 3/6, khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và Công ty SJC, giá vàng miếng SJC nhiều phiên đứng im trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh. Còn giá vàng nhẫn liên tục được điều chỉnh cùng nhịp với diễn biến của giá vàng thế giới. Vì thế, chênh lệch giữa vàng nhẫn và vàng miếng SJC được rút ngắn. Từ mức chênh hơn 10 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, giá vàng nhẫn tròn trơn tại một số thương hiệu đã cao hơn giá vàng miếng SJC tới 1-1,25 triệu đồng/lượng (chiều mua vào). Tốc độ tăng giá vàng nhẫn trong những ngày gần đây khá nhanh theo diễn biến của thị trường thế giới. Có nhiều phiên, giá vàng nhẫn tăng tới hơn nửa triệu đồng mỗi lượng. Trong vòng 1 tuần qua, giá vàng nhẫn của Doji đã tăng 3,35 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Giá vàng nhẫn của SJC tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua và cao hơn 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Còn so với mức giá 61,9-62,95 triệu đồng/lượng ở phiên giao dịch đầu năm (3/1), giá vàng nhẫn SJC đến nay đã tăng 19,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 20,05 triệu đồng/lượng chiều bán.