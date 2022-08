Giá mít Thái, dưa hấu, thanh long tăng vọt khi cửa khẩu phía Bắc hút hàng

Ông Võ Hồng Quốc (ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết: "Tôi trồng 4 công mít Thái siêu sớm cho thu hoạch dần. Nếu như hồi đầu tháng 7, giá mít Thái chỉ 2.000 đồng/kg, thậm chí không có người mua, thì hiện nay đã tăng lên 20.000-22.000 đồng/kg với loại 1 và loại 2 từ 10.000-12.000 đồng/kg. Giá mít tăng trở lại làm nông dân rất phấn khởi".

Một số thương lái cũng thông tin giá dưa hấu xuất khẩu có chiều hướng tăng, lên 8.000-11.000 đồng/kg (tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần). Trong khi đó, giá thu mua thanh long tại vựa cũng cao, dao động từ 17.000-18.000 đồng/kg.

Giá mít Thái tại ĐBSCL đang tăng trở lại.

Tại TP HCM, giá mít xẻ miếng, bỏ cùi đã tăng từ 20.000 lên 25.000 đồng/kg; xoài các loại đều ở mức từ 25.000 đồng/kg trở lên; sầu riêng cũng vọt lên 75.000 đồng/kg.

Do trái cây nội địa đang ở mùa thấp điểm nên thị trường xuất hiện nhiều loại trái cây nhập khẩu như: táo, nho, xoài, lê, đào, mận… Tuy nhiên, so với mọi năm, giá những mặt hàng này giá đều cao hơn 30%-50% do mất mùa, chi phí vận chuyển tăng.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 6-2022, kim ngạch xuất khẩu mít của Việt Nam đạt gần 10,2 triệu USD (giảm 44,5% so với tháng trước đó và giảm 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái). Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mít đạt 93,5 triệu USD, xếp thứ 3 trong nhóm các loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, sau thanh long và chuối.

