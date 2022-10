Giả mạo website Thế Giới Di Động, MoMo để lừa đảo người dùng

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NSCS) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa cập nhật thông tin về tình hình an toàn thông tin mạng tại Việt Nam trong tuần 40, từ ngày 3/10 đến ngày 9/10.

Theo ghi nhận của cơ quan này, trong tuần 40, đã có 201 phản ánh các trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo về NCSC qua hệ thống kỹ thuật tại địa chỉ canhbao.khonggianmang.vn. Qua kiểm tra, phân tích của các chuyên gia NCSC, có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của các ngân hàng, trang thương mại điện tử,…