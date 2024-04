Giả mạo website Bộ TT&TT để lừa người dân cài ứng dụng chứa mã độc

Top 10 website giả mạo, lừa đảo được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cảnh báo trong tuần thứ 3 của tháng 4/2024.

Song song với việc định kỳ hoặc đột xuất phát cảnh báo về các website giả mạo, lừa đảo cũng như các hướng dẫn các biện pháp nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo phổ biến, Cục An toàn thông tin đã và đang cung cấp miễn phí nhiều công cụ công nghệ hỗ trợ người dân có thể phát hiện mã độc tồn tại trong hệ thống mạng, kiểm tra xem có bị lộ lọt thông tin hay tự kiểm tra các website nghi ngờ lừa đảo, giả mạo.

Ngoài việc cảnh báo người dùng, các chuyên gia Cục An toàn thông tin còn đề nghị các cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp chủ động rà quét để phát hiện sớm các website lừa đảo, giả mạo đơn vị mình, cảnh báo sớm đến người dùng. Từ đó, góp phần ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng và bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức.

Cũng trong các tháng đầu năm nay, với mục tiêu giúp những người lớn tuổi tại Việt Nam khám phá thế giới trực tuyến an toàn và tự tin hơn, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với hãng công nghệ toàn cầu Google cho ra mắt chương trình ‘An toàn lên mạng, an tâm vui sống cùng Google’.

Tăng 'sức đề kháng' với các hình thức lừa đảo cho người dùng trực tuyến