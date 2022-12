Giả mạo thương hiệu chiếm trên 72% các hình thức lừa đảo trực tuyến

Trong thông tin mới chia sẻ tại sự kiện Ngày An toàn thông tin năm 2022 chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn”, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT nhận định, lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng thời gian qua trở nên phổ biến hơn bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Đại diện Cục An toàn thông tin trao đổi tại Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân hoặc giả mạo các tổ chức tài chính, ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân.

Thống kê của Cục An toàn thông tin cho thấy, các hình thức lừa đảo trực tuyến chủ yếu là giả mạo thương hiệu (72,6%); giả mạo chiếm đoạt tài khoản trực tuyến (11,4 %).Các hình thức khác như lừa đảo trúng thưởng, việc làm trực tuyến, ứng dụng cho vay chiếm khoảng 16% còn lại.