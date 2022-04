Giả mạo thư ký Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên để ép doanh nghiệp chi tiền

Chất tạo lòng tin với các nạn nhân bằng cách giới thiệu là thư ký của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, có quan hệ với những người chức vụ cao tại các cơ quan Nhà nước. Sau đó, hắn đe dọa, yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp đưa số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng nếu muốn bỏ qua sai phạm (phải trực tiếp gặp và đưa tiền mặt chứ không được chuyển khoản).

Nguyễn Minh Chất tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Chất khai nhận y từng cưỡng đoạt 40 triệu đồng của một doanh nghiệp thi công công trình xây dựng tại huyện Tuần Giáo. Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục xác minh, điều tra các thông tin khác liên quan đến bị can này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đề nghị các nạn nhân của Nguyễn Minh Chất đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, hoặc liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của trực ban hình sự Công an tỉnh Điện Biên: 069.2489.239.

Minh Tuệ