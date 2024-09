Giá lúa gạo hôm nay (6-9): Đồng loạt giảm nhẹ

Bên cạnh đó, thị trường nếp duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Nếp IR 4625 (tươi) 7.400 - 7.600 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Nếp An Giang (tươi) 7.000 - 7.200 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Cập nhật tại các địa phương hôm nay nhu cầu mua chậm giữa các nơi. Gạo về ít sau lễ, kho mua chậm, giao dịch bình ổn. Tại An Cư, gạo về ít, kho mua chậm, giá tùy chất lượng.