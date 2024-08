Giá lúa gạo hôm nay (21-8): Biến động nhẹ

Cụ thể, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua, IR 50404 giá dao động quanh mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức giá 8.400 - 8.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa OM 5451 giá ở mức 8.000 - 8.200 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 8.700- 8.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; lúa OM 380 dao động 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, thị trường nếp ghi nhận duy trì ổn định so với ngày 20-8. Nếp IR 4625 (tươi) 7.800 - 7.900 đồng/kg ổn định so với ngày 20-8. Nếp An Giang (tươi) 7.000 - 7.200 đồng/kg, đi ngang so với ngày 20-8.