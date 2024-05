Giá lúa gạo hôm nay (12-5): Giá lúa vẫn ở mức cao

Tại các chợ lẻ giá gạo cũng không có biến động. Hiện giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.500- 19.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 26.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Hương lài 20.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng 18.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 19.500 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.000-19.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 18.500 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường lúa, giá lúa hôm nay ở mức cao. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, lúa OM 380 ở mức 7.600-7.800 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 duy trì ở mức 7.800-8.000 đồng/kg; giá lúa IR 504 dao động quanh mức 7.400-7.600 đồng/kg; lúa OM 5451 duy trì ổn định ở mức 7.600-7.800 đồng/kg; lúa Nếp Long An (khô) giá ổn định 9.600-9.800 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 giá ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 7.600 7.700 đồng/kg; lúa Nhật giá 7.800-8.000 đồng/kg. OM 18 ở mức 7.800-8.000 đồng/kg; Nếp Long An khô ở mức 9.800-10.100 đồng/kg.