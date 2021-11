Giá lợn hơi xuất hiện mức 35.000 đồng/kg, rẻ hơn giá rau xanh

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai - cho biết hiện nay lượng cung vẫn cao hơn cầu rất nhiều khiến giá heo hơi xuống thấp. "Trước đây TP.HCM tiêu thụ 6.000-7.000 con/ngày, còn hiện nay chỉ khoảng 3.000-4.000 con/ngày", ông nói.

"Hơn nữa, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, lượng heo bán chạy dịch cũng dồn ra thị trường rất nhiều. Trong khi đó loại heo này giá rất thấp gây ảnh hưởng đến giá heo hơi ngon trên thị trường", ông nói thêm.

Lãnh đạo hiệp hội cũng cho biết hiện nay dịch tả heo Châu phi xuất hiện phức tạp nhiều nơi, nhiều người dân không thể tái đàn. Do đó, các chủ trại phải lưu ý các biện pháp an toàn sinh học, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.