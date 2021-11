Giá lợn hơi "nhảy nhót", người chăn nuôi trăn trở việc tái đàn

“Bây giờ không dám vào con giống nữa, phải để từ từ. Cứ giá cả thị trường như này chắc là cũng không dám nuôi”, anh Tuấn nói.

Theo lý giải của các chuyên gia, giá thịt lợn hơi lao dốc thời gian qua chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm mạnh do tác động bởi đại dịch COVID-19; nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, các bếp ăn lớn đóng cửa. Ngoài ra, do các địa phương trên cả nước đã kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi, khiến tổng đàn lợn hiện nay tăng khoảng 3,8%, dẫn đến cung vượt quá cầu. Còn giá bán lợn hơi những ngày gần đây có chiều hướng tăng trở lại là do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn ở các địa phương trong cả nước bắt đầu tăng sau khi nền kinh tế bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, trong điều kiện kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá thành sản xuất nếu chăn nuôi khép kín theo chuỗi từ nuôi lợn nái đến nuôi lợn thịt là khoảng từ 45.000-50.000 đồng/kg; còn chăn nuôi phải mua con giống thì giá thành khoảng từ 53.000-60.000 đồng/kg. Như vậy, với mức giá lợn hơi trên thị trường hiện nay, người chăn nuôi khép kín chưa có lãi, phần còn lại thì thua lỗ nặng, khoảng cách tiếp cận được giá thành sản xuất còn khá xa.