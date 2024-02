Giá lập đỉnh, con gái Bầu Đức muốn chốt lời 2 triệu cổ phiếu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, trong quý IV/2023, HAG ghi nhận doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.108 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và gấp gần 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm, HAG đạt hơn 6.930 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1.817 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất 12 năm qua của doanh nghiệp.

Tin doanh nghiệp niêm yết

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* GEX: Năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của GELEX là 29.998 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 80% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.398 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

* NVL: Trong quý IV/2023, Novaland ghi nhận doanh thu đạt 2.031,84 tỷ đồng, giảm 37,34% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên lợi nhuận đột biến tới hơn 1.642 tỷ đồng, gấp tới gần 13 lần cùng kỳ. Lũy kế năm 2023, doanh thu của NVL đạt 4.771,95 tỷ đồng, giảm 57,2% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 684,8 tỷ đồng, giảm 68,8% so với năm trước.