Giá lăn bánh Mazda BT-50 2021 mới nhất tại Hà Nội và TP.HCM

Lấy cảm hứng từ những chiếc SUV cao cấp của Mazda, All New Mazda BT-50 gây chú ý với lưới tản nhiệt kích thước lớn được đặt cao với các thanh ngang to bản kết hợp với cụm viền chrome tạo khối ba chiều đặc trưng thiết kế của Mazda. Cụm đèn trước thiết kế tinh gọn, sắc nét với ống đèn pha được cách điệu hình trụ viền LED tạo dáng vẻ táo bạo phần đầu xe. Cụm đèn cản tích hợp đèn báo rẽ, đèn chạy ban ngày và đèn sương mù dạng LED. Điểm nổi bật tất cả các phiên bản xe All New Mazda BT-50 đều được trang bị hệ thống đèn pha LED cao cấp.

Xe trang bị màn hình cảm ứng 9 inch với độ phân giải HD kết nối Bluetooth, USB. Đây cũng là mẫu xe lần đầu tiên trang bị Apple Carplay không dây, giúp người lái kết nối và sử dụng các chức năng như gọi điện, định vị dẫn đường mà không cần phải thao tác trực tiếp trên điện thoại.