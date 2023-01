Gia Lai đầu tư cho bệnh viện, không để dịch chồng dịch

Phòng chống dịch bệnh vẫn là nhiệm vụ ưu tiên của Gia Lai trong năm 2023. Ảnh Thanh Tuấn

Theo thống kê của Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2022, trên địa bàn có sự gia tăng về số ca mắc đối với một số bệnh truyền nhiễm so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao với 11.595 ca (tăng hơn 10 lần so với năm 2021). Mắc/tử vong do bệnh dại: 5/5 (năm 2021: 0/0).