Giá iPhone 14 giảm mạnh, có loại rẻ hơn 8 triệu

Thời điểm này, nhiều hệ thống bán lẻ điện thoại di động tại Việt Nam đang mạnh tay hạ giá các dòng iPhone 14 và iPhone 14 Plus có dung lượng lớn.

Tại một hệ thống bán lẻ điện thoại di động lớn, iPhone 14 Plus phiên bản 512 GB có mức giá 28,49 triệu đồng, giảm 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Plus bản 128 GB được giảm 5 triệu đồng, giá chỉ còn 23,59 triệu đồng. iPhone 14 Plus bản 256 GB đang có giá 24,49 triệu đồng, giảm 6,5 triệu đồng.

Tương tự, iPhone 14 bản 128 GB đang được chào bán 20,49 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng. iPhone 14 phiên bản 256 GB được giảm 5 triệu đồng, giá còn 22,49 triệu đồng. Còn iPhone 14 phiên bản 512 GB giảm 7 triệu đồng, giá còn 26,99 triệu đồng.