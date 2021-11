Giá iPhone 13 xách tay giảm tới hơn 10 triệu đồng sau 2 tháng

Đến nay, sau hai tháng được bán tại Việt Nam, giá iPhone 13 xách tay đã được nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, iPhone 13 hiện có giá 21,9 triệu đồng, giảm đến hơn 10 triệu đồng; hai phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max xách tay có giá là 32,5 triệu đồng và 34,9 triệu đồng, giảm khoảng 8-10 triệu đồng so với thời gian đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Thị trường iPhone xách tay năm nay ảm đạm hơn mọi năm ((Ảnh: Gia Đình và Xã Hội)

Một số chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại cho biết, giá iPhone 13 xách tay hiện gần như chạm đáy do giảm liên tục trong hai tháng qua. So với thời điểm sốt nhất, giá của một số phiên bản iPhone 13 xách tay "bốc hơi" cả chục triệu đồng. Riêng đối với phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max, giá vẫn ổn định do liên tục khan hàng.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, thị trường iPhone xách tay năm nay kém sôi động hơn hẳn. Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh lý giải đó là do lượng khách hàng năm nay đặt mua giảm mạnh nên họ chỉ nhập máy với số lượng ít, nhằm hạn chế rủi ro từ việc mất giá.