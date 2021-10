Giá iPhone 13 xách tay giảm sâu, có sản phẩm 'bốc hơi' cả chục triệu đồng

Theo anh Hiệp, phiên bản ăn khách nhất là iPhone 13 Pro Max 128GB hàng xách tay từ Mỹ. Thời gian đầu về nước, iPhone 13 Pro Max có giá 50 - 60 triệu đồng. Nhưng đến nay cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 39 - 40 triệu đồng. Nghĩa là so với thời điểm sốt nhất, chiếc iPhone 13 Pro Max đã "bốc hơi" cả chục triệu đồng.

Nhận định về lý do tại sao iPhone 13 xách tay năm nay kém thu hút, anh Hiệp cho rằng do năm nay Apple mở bán iPhone 13 sớm tại Việt Nam khiến iPhone xách tay không còn được săn đón. “Thêm vào đó là do ảnh hưởng của COVID-19, lượng iPhone 13 xách tay đưa về nước gặp nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển. Do đó giá iPhone 13 chính hãng cạnh tranh rất nhiều so với hàng xách tay”.