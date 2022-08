Giá iPhone 13 series giảm kỷ lục sau khi Apple công bố ngày ra mắt iPhone 14

Theo thông tin từ Apple, sự kiện ra mắt iPhone 14 series sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng 7/9 (tương đương 0 giờ ngày 8/9 theo giờ Việt Nam), sớm hơn gần 2 tuần so với mọi năm, có tên gọi là "Far Out" tại Steve Jobs Theater, thuộc khuôn viên Apple Park (tại Mỹ).

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, giá của iPhone 13 series được điều chỉnh giảm sâu nhất từ trước đến nay, so với 1 tuần trước, các model này giảm gần 1 triệu đồng.

Cụ thể, iPhone 13 VN/A chỉ còn từ 18,99 triệu đồng, iPhone 13 Pro VN/A chỉ còn từ 24,99 triệu đồng, iPhone 13 Pro Max VN/A chỉ còn từ 26,99 triệu đồng, iPhone 13 Mini VN/A chỉ còn từ 16,99 triệu đồng.