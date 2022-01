Giá hoa Tết leo thang chóng mặt, có loại đắt gấp 3

Dạo quanh các chợ Hội An, Tân An (TP Hội An), chợ Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), chợ Nam Phước (huyện Duy Xuyên)… có thể nhận thấy lượng hoa Tết năm nay được bày bán khá ít.

Không khí sắm Tết tại các chợ vào ngày 28 Tết khá tấp nập. Tiểu thương tràn cả xuống đường để phục vụ khách.

Theo các tiểu thương, do thời tiết bất lợi, nắng mưa thất thường nên sản lượng các loại hoa Tết như cúc, lan, vạn thọ… tại Quảng Nam giảm hẳn so với năm ngoái, nếu có cũng trổ quá sớm nên hiện nay không có để bán. Các loại hoa nhập về từ Đà Lạt cũng ít hơn so với mọi năm. Giá tăng cao từ 3 đến 4 lần, khiến cho việc buôn bán và mua sắm cũng gặp nhiều khó khăn.