Giá hồ tiêu hôm nay (7-9): Trong nước tăng mạnh

Ở thị trường trong nước, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 154.000 đồng/kg, tăng mạnh 4.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 153.000 đồng/kg, tăng 3.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 154.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay tăng mạnh từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 154.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 153.000 đồng/kg, tăng mạnh 3.000 đồng/kg so với hôm qua.