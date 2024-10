Giá hồ tiêu hôm nay (7-10): Nguồn cung khan hiếm, giá liệu có tăng?

Giá hồ tiêu hôm nay (7-10) tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 146.500 - 147.500 đồng/kg. Trung bình tại các vùng trồng tiêu trọng điểm tăng nhẹ 500 đồng/kg, một số địa phương đi ngang so với ngày hôm qua. Theo đó, giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua ở mức 147.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) được thu mua ở mức 146.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Nông hôm nay ở mức 147.500 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay không có sự biến động so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu ở mức 147.000 đồng/kg, duy trì ổn định. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá hồ tiêu ở mức 147.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Như vậy, giá hồ tiêu hôm nay nằm trong khoảng 146.500 - 147.500 đồng/kg; giá hồ tiêu tuần qua tiếp tục giảm từ 500 đến 2.000 đồng/kg so với tuần trước và đi ngang so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay (7-10) tăng nhẹ tại các vùng trồng tiêu trọng điểm. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng vẫn ở mức 10.150 USD/tấn... Trong 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu nông, lâm và thủy sản của Việt Nam đạt 46,28 tỷ USD - tăng 21% so với cùng kỳ. Nhập khẩu các mặt hàng này cũng tăng lên 32,42 tỷ USD, tăng 7,5%. Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu 13,86 tỷ USD từ nông, lâm và thủy sản - tăng 71,2% so với cùng kỳ. Cà phê và hạt tiêu là hai sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Xuất khẩu cà phê đạt 4,37 tỷ USD, tăng 39,6% mặc dù lượng xuất khẩu giảm 10,5%. Hạt tiêu cũng tăng mạnh với doanh thu 1 tỷ USD, tăng 46,9%. Các chuyên gia dự báo thị trường hạt tiêu Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và giữ giá ổn định trong thời gian tới. Hiện tại, nguồn cung hạt tiêu trong nước gần như đã cạn kiệt, chỉ còn lại trong kho của các doanh nghiệp. THẾ TRUYỀN