Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 144.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua xuống mức 143.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận xuống mức 144.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá hồ tiêu hôm nay (25-8): Giảm nhẹ. Ảnh: congthuong.vn